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"التموين": لهذه الأسباب فشل نظام الباركود على المنتج

الأحد 20/مايو/2018 - 05:08 ص
التموين: لهذه الأسباب فشل نظام الباركود على المنتج
أرشيفية
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دعاء عبد الحليم
 
اعترف إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بتوقف تطبيق نظام الباركود على المنتج لمشاكل في التقنية، إضافة إلى أن هناك شركات كثيرة غير مسجلة.

وقال "عشماوي"، لـ"الفجر"، إن القانون المصري لا يوجد به مادة واحدة تلزم المنتجين بعمل علامة تجارية، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية خلال الفترة الماضية.

وطالب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كافة الجهات والشركات بتسجيل العلامات التجارية حماية لها ولزبائنها.
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