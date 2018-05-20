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مورينيو: تشيلسي وكونتي لا يستحقان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 20/مايو/2018 - 01:52 ص
مورينيو: تشيلسي وكونتي لا يستحقان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
جوزيه مورينيو
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وكالات
 

حرص مدرب نادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، على تهنئة فريقه القديم تشيلسي بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مشيراً إلى أنه يشعر أن فريقه كان يستحق أفضل من ذلك.

 

وتوج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه 1-0 على مانشستر يونايتد، أمس السبت، في المباراة النهائية.

 

وقال مورينيو: "اهنئهم لأنهم فازوا، ولكنني لا أعتقد أنهم يستحقون هذا الفوز".

 

وأضاف: "كانت الأمورأصعب قليلاً بالنسبة لنا، لأننا لعبنا بدون لوكاكو أمام فريق يدافع بـ9 لاعبين".

 

وتابع: "تحتاج لهذا الحضور.. كل هزيمة تؤلم ولكنني أذهب للمنزل مع شعور بأننا قدمنا كل شيء، ولا يوجد شعور بالندم".

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