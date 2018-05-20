تأهل ثنائي منتخب الكاياك لنصف نهائي كأس العالم بالمجر

تأهل كريم عماد وعلى حسن لاعبا منتخب مصر، إلى الدور نصف النهائى لسباق فردى الكاياك 200 متر فى بطولة كأس العالم للكاياك والمقام حاليا بدولة المجر.

وجاء تأهل كريم بعد احتلاله المركز السابع فى التصفية الرابعة بزمن قدره 37.451 ثانية , فيما احتل على حسن المركز السابع فى التصفية السادسة بزمن قدره 39.970 ثانية.