وفاء عامر لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال حول "نسر الصعيد" عالمية.. والعمل بعيد عن تجارة "السلاح"





أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بردود الأفعال الأولي حول عرض دورها في مسلسل "نسر الصعيد" علي قناة "DMC".





وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن المسلسل أكد أنه بعيد عن فكرة بيع أو تجارة السلاح وأنه يؤكد فكرة ان لدينا شباب واعية ومثقفة في الصعيد.



