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وفاء عامر لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال حول "نسر الصعيد" عالمية.. والعمل بعيد عن تجارة "السلاح"

الأحد 20/مايو/2018 - 01:40 ص
وفاء عامر لـالفجر الفني: ردود الأفعال حول نسر الصعيد عالمية.. والعمل بعيد عن تجارة السلاح
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يارا احمد
 


أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بردود الأفعال الأولي حول عرض دورها في مسلسل "نسر الصعيد" علي قناة "DMC".


وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن المسلسل أكد أنه بعيد عن فكرة بيع أو تجارة السلاح وأنه يؤكد فكرة ان لدينا شباب واعية ومثقفة في الصعيد.


مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وأنتاج جمال العدل


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