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عاجل.. أول تعليق من هيكتور كوبر على تقليد رامز جلال في "رامز تحت الصفر"

الأحد 20/مايو/2018 - 01:24 ص
عاجل.. أول تعليق من هيكتور كوبر على تقليد رامز جلال في رامز تحت الصفر
تقليد رامز جلال لشخصية كوبر
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علق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قيام الفنان رامز جلال بتقليد شخصيته في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، الذي يعرض حاليا في رمضان.

 

وقال الأرجنتيني كوبر إنه يرى أن تقليده أمر عادي، ولكنه يرى أن الشخصية التي يجسدها رامز جلال لا تعبر إطلاقا عن نفسه ولا تشبهه.

 

وتابع: " مقاضاة البرنامج؟ الأمور لا تستحق أن تصل إلى مقاضاة برنامج من أجل التقليد طالما طاقم العمل لم يتدخل في حياتي الشخصية.. أنا أرى أن طاقم العمل قام بمجهود طيب، على الرغم من أني لم أرى سوى 180 ثانية ف".

 

 

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