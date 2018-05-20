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"بيت الزكاة": سنوزع مليون شنطة رمضان.. ونرعى 85 ألف أسرة شهريا

الأحد 20/مايو/2018 - 05:17 ص
بيت الزكاة: سنوزع مليون شنطة رمضان.. ونرعى 85 ألف أسرة شهريا
الدكتور صفوت النحاس
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة المصري، إنهم سيوزعون مليون "شنطة رمضان" هذا العام، بها كل ما تحتاجه الأسرة.

وأضاف "النحاس" في مداخلة مع برنامج "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، السبت، أنهم يعملون حاليا على القرى الأكثر فقرا، وسيقومون بأبحاث اجتماعية لكي يحددوا ما يحتاجونه.

وأكد أمين عام بيت الزكاة المصري، أنهم يقومون بعلاج المرضى، وتقديم كراسي متحركة، ويرعون 85 ألف أسرة بإعانات شهرية، ومن لديهم أمراض نقص المناعة.
المزيد عن: صفوت النحاس بيت الزكاة المحور القرى
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