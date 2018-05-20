الشاطر: مرتضى منصور مندهش من تصريحات فرج عامر

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبدى تعجبه مما نشره فرج عامر رئيس نادي سموحه، والذي ادعى فيه عدم الصلح معه رغم قيامه بتناول العشاء معه هو ومجلس إدارته والنائب البرلماني صلاح عيسى على حسابه الخاص وقام بدفع الحساب أمامه.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن رئيس نادي الزمالك أكد أن فرج عامر يعاني من صدمة الهزيمة وهو ما أفقده صوابه هو ومديره الفني، واللذين ادعا أنهما كانا أحق بالفوز رغم أن فريقه لم يكن يمتلك فرصة حقيقية طيلة المباراة سوى كرة الهدف، كما ادعوا الإصابة نصف وقت المباراة لإضاعة الوقت آملا في الحصول على تعاطف حكم المباراة.

وتابع: " مرتضى منصور وجه رسالة إلي فرج عامر قائلا انت راجل كبير عيب ما قمت بكتابته بعدم الصلح وهو أمر تعلم أنه خاطيء ومثير للضحك".