أحمد موسى: الإعلان عن اكتشافات جديدة في البحر الأحمر قريبا



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن نتائج اكتشافات البحر الأحمر الجديدة سيعلن عنها قريبا.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن اكتشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر ستكون مفاجأة مفرحة للشعب، مشيرا إلى أن نتائج الاستكشافات الأولية تبشر بنتائج جيدة بشكل كبير.