‎المصري يختتم تدريباته استعدادا للأهلي في ختام الدوري

اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل، تدريباته استعداداً لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين والتي تجمعه بنظيره الأهلي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأدى الفريق مرانه الأخير على أحد ملاعب برج العرب تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، حيث استمر المران لما يقرب من 75 دقيقة وحرص من خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة العميد على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها اللقاء، وشهد المران تركيزا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية‎.