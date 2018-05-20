محمد فؤاد يحيي إحدى حفلات سحور رمضان وسط إعجاب جمهوره (صور)
الأحد 20/مايو/2018 - 01:13 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا النجم "محمد فؤاد" مساء أمس، إحدى حفلات سحور رمضان بالسادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
حضر "فؤاد" بصحبة مساعده ومدير فرقته خالد شهدي، ثم صعد إلى أعلى خشبة المسرح وسط تصفيق شديد من الحضور.
وقدم فؤاد عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها: "أنا لو حبيبك"، "فاكرك ياناسيني"، "روحي فيه"، وغيرها من الأغاني التي تراقص على أنغامها الحضور .
وحرص الحضور على إلتقاط الصور التذكارية والسيلفي مع فؤاد لدى انتهائه من وصلته الغنائية.
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