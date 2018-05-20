"الباراليمبية" تبحث خطة إعداد منتخب سباحة الإعاقات الحركية لأوليمبياد طوكيو

عقدت اليوم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، اجتماعا هاما، لبحث كيفية النهوض بمنتخب مصر للسباحة للإعاقات الحركية، بحضور الدكتور أشرف العجيلى عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية ونبيل الشاذلي رئيس لجنة السباحة باللجنة وشريف حبيب خبير السباحة المصري والمدير الفني والمشرف على منتخب مصر القومي.

تضمن الاجتماع مناقشة خطة إعداد المنتخب خلال الفترة القادمة، واستعداداته للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.