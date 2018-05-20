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"الباراليمبية" تبحث خطة إعداد منتخب سباحة الإعاقات الحركية لأوليمبياد طوكيو

الأحد 20/مايو/2018 - 01:06 ص
الباراليمبية تبحث خطة إعداد منتخب سباحة الإعاقات الحركية لأوليمبياد طوكيو
حياة خطاب
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مها الصباحي
 

عقدت اليوم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، اجتماعا هاما، لبحث كيفية النهوض بمنتخب مصر للسباحة للإعاقات الحركية، بحضور الدكتور أشرف العجيلى عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية ونبيل الشاذلي رئيس لجنة السباحة باللجنة وشريف حبيب خبير السباحة المصري والمدير الفني والمشرف على منتخب مصر القومي.

 

تضمن الاجتماع مناقشة خطة إعداد المنتخب خلال الفترة القادمة، واستعداداته للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

المزيد عن: مصر للسباحة للإعاقات الحركية رياضة رئيس اللجنة البارالمبية الدكتورة حياة خطاب الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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