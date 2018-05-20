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عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز

الأحد 20/مايو/2018 - 12:57 ص
عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز
رامون دياز
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن إنهاء لجنة الكرة بالنادي الأهلي الاتفاق مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للهلال السعودي  لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء خلفا لحسام البدري.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن الساعات الماضية شهدت ترشيحات كثيرة من سيرة ذاتية لتدريب الأهلي، أمثال الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة، والبرازيلي فانديرلي لوكسمبورج، والصربى سلافوليوب موسلين، والسويسرى جروس والألماني بيتر نيرير".

 

وتابع: " في الأخير استقر مسئولو القلعة الحمراء على التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز الذي حقق نتائج جيدة مع الفرق التى تولى تدريبها وآخرها الهلال السعودي بجانب شخصيته القوية".

 

وأضاف: " الأرجنتيني رامون دياز  سيحصل على 140 ألف دولار شهريا،  أى ما يعادل 2.5 مليون جنيه على أن يصل  القاهرة  يوم الثلاثاء المقبل من أجل عقد جلسة أخيرة مع مسئولين فى الأهلي سيتم بعدها توقيع العقود رسميا، حال الاتفاق على بعض الأمور الأخرى الخاصة بالصفقة والتى تتمثل في الجهاز المعاون وغيرها من التفاصيل".

 

واختتم "الشاطر" أن خزينة الأهلي ستتحمل 70 األف دولار من أجل التعاقد مع المدرب الجديد، الأرجنتيني رامون دياز والباقي سيتحمله أحد المُحبين للأهلي.

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