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مقتل والد تيم حسن خلال زفافه والقبض على عمه في "الهيبة العودة"

الأحد 20/مايو/2018 - 12:59 ص
مقتل والد تيم حسن خلال زفافه والقبض على عمه في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الهيبة العودة"، محاولة إسعاف والد جبل شيخ الجبل "تيم حسن" بعدما تم إطلاق النار عليه في زفاف الأخير من قبل أعدائهم عائلة السعيد.


وتنقلب قرية الهيبة رأسًا على عقب بسبب هذا الحدث، حيث حاول الطبيب إخراج رصاصة ولم يفلح في إخراج الثانية بسبب استقرارها في منطقة حساسة، فيطلب منهم سيارة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.


وعلى الناحية الأخرى يقرر والد العروس مريم أن يعود بها للمنزل بسبب هذه الأجواء فهو كان رافضًا منذ البداية هذه الزيجة، فتحاول مريم إثنائه لكن جبل يخبرها بأن تسمع كلام والدها وتذهب لمنزلها حتى تنتهي هذه الأحداث.


ويحاول والد جبل التحدث معه ليقول له أنه راض عنه وأن الأمور لاتجري مثلما يراها هو ثم يعلن الطبيب وفاته بعد ذلك.


"الهيبة العودة" هو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في رمضان الماضي، وتدور قصته بطريقة الفلاش باك قبل أحداث الجزء الاول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي ظهرت في الجزء الأول، وهو عن قصة هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي.

Mohamed Gamal

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