"التجارة الداخلية": أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام



ونوة عشماوى، لـ"الفجر"، إلى أن مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين منشأة لديها سجل تجاري، والمؤشر يعطي دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التي تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، إضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية.



أاشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه أصدر مؤشرًا للسوق يخص السجل التجاري يضمن حصول التاجر على شهادة البيانات من أي مكتب، إضافة إلى فتح فترة مسائية في 17 محافظة، وسيتم دفع السجل "أون لاين" قريبًا، وذلك بالاتفاق مع البريد السريع لوصول السجل التجاري دون جهد، كما يحدث في نظام البطاقات التموينية.



كشف ابراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع الأرشفة الإلكترونية في العلامات التجارية قائم منذ 3 أشهر ماضية، لأن عدد العلامات التجارية تصل إلى 500 ألف علامة في مصر، ولكن تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلون بالمحافظات إلى الحضور بالقاهرة لتسجيل العلامة، ولأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، يتم توفير أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الحالي.