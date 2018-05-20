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أسعار فانوس محمد صلاح بالأسواق اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة القليوبية

الأحد 20/مايو/2018 - 12:48 ص
أسعار فانوس محمد صلاح بالأسواق اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة القليوبية
فانوس محمد صلاح
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محمد نبيل
 
قال عدد من التجار بمحافظة القليوبية، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و125 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيها.

وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنية والمستورد 125 جنيها.

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