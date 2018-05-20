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أسعار الأسماك اليوم الأحد 20\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 20/مايو/2018 - 12:46 ص
أسعار الأسماك اليوم الأحد 20\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيها، والبوري بين 40 إلى 60 جنيها، والماكريل 30 جنيها، والمرجان 45 جنيها، والفيليه 65 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلى 70 جنيهًا، الجمبري ما بين 80 إلى 120 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 40 جنيها، والسبيط 80 جنيهًا، والبربون ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 80 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 28 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 40 جنيها، والماكريل المجمد 40 جنيهًا.
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