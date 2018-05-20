"التموين": الدولة لا تتدخل في الأسعار.. والاتهامات بشأن فسادنا أضرت بسمعتنا



وأكد عشماوى لـ"الفجر"، أن الدولة لا تتدخل في التسعير، ولكنها تضمن الإتاحة فقط، وترك قرار الشراء في يد المستهلك، وعلى الشركات عرض الأوراق الخاصة بعناصر تكلفة المنتج النهائي.



وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتهامات الموجهة بالفساد لمجلس الإدارة السابق منذ حوالي 5 سنوات، أضر بسمعة الجهاز والتي بدأ في استرجاعها خلال الفترة الماضية، ولكن تم إصلاح الصورة الذهنية للمستثمرين والسلاسل التجارية، بمشاركة الرقابة الإدارية.



قال ابراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للتموين، إن وضع الأسعار على السلع، إيجابي للغاية ويعتبر خطوة للانتقال إلى التجارة المنظمة، لأنه يضمن حق المستهلك في الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.