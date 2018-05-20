ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس حذف مشهدها المثير للجدل مع محمد رمضان في "نسر الصعيد"

الأحد 20/مايو/2018 - 12:38 ص
وفاء عامر تكشف لـالفجر الفني كواليس حذف مشهدها المثير للجدل مع محمد رمضان في نسر الصعيد
طباعة
يارا احمد
 


أكدت الفنانة وفاء عامر، أن المشهد المثير للجدل الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، والذي تم حذفه من الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد" تم تنفيذه بصورة أقل من الصورة المكتوبة على الورق الذي قام بكتابته في السيناريو حيث كان من المقرر تصويره على السرير ولكنها فضلت تصويره أثناء وقوفها أمام محمد رمضان.


وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تحترم رأي الرقابة وأيضا رأي الجمهور والذوق العام، وأنها مثلت كسوف المرأة الصعيدية حيث خجلت عندما سمعت الجملة من زوجها وركضت سريعًا.


مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وأنتاج جمال العدل

المزيد عن: وفاء عامر نسر الصعيد نجوم الفن مشهد محذوف مشاهير مزيكا محمد رمضان فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
12:00
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 1:00:01 AM