وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس حذف مشهدها المثير للجدل مع محمد رمضان في "نسر الصعيد"





أكدت الفنانة وفاء عامر، أن المشهد المثير للجدل الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، والذي تم حذفه من الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد" تم تنفيذه بصورة أقل من الصورة المكتوبة على الورق الذي قام بكتابته في السيناريو حيث كان من المقرر تصويره على السرير ولكنها فضلت تصويره أثناء وقوفها أمام محمد رمضان.





وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تحترم رأي الرقابة وأيضا رأي الجمهور والذوق العام، وأنها مثلت كسوف المرأة الصعيدية حيث خجلت عندما سمعت الجملة من زوجها وركضت سريعًا.



