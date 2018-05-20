موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم الأحد 20-5-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي، مع منافسه المصري، اليوم الأحد 20-5-2018، في تمام الساعة 10 مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بينما يحل فريق المصري في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري العام المصري للمرة الأربعين في تاريخه، قبل نهاية البطولة بعدة جولات.