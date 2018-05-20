أسعار فوانيس رمضان اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

شهدت أسعار فوانيس رمضان في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ارتفاعا طفيفا، مع ثالث أيام شهر رمضان.



وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.



فيما سجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيه، بينما سجل سعر الوسط منه 100 جنيه، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيه.

