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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 20/مايو/2018 - 12:43 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 20 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 16 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.

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