لاعب مصارعة رومانية يعلن اعتزاله على الهواء بسبب الواسطة (فيديو)





أعلن الكابتن محمود فوزي، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، اعتزاله للعب بعد استبعاده من منتخب مصر لصالح شخص آخر بسبب الواسطة، قائلًا: "أنا بطلت رياضة، الحمد لله على كده، أنا ما ينفعش أمثل منتخب مصر".وأضاف "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أنه حصل على الكثير من الميداليات الأولمبية والإفريقية والعربية، ورغم ذلك تم استبعاده بلاعب آخر ليس على المستوى.وأشار إلى أن هناك لاعب يدعى طارق عبدالسلام رفض اتحاد المصارعة الرومانية عمل عملية له، لكي يستكمل مسيرته الرياضية، فقام باللعب باسم بلغاريا، وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية.