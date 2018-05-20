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نقيب المرشدين السياحيين: الموسم المقبل سيشهد إقبالا كبيرا على الغردقة

الأحد 20/مايو/2018 - 04:44 ص
نقيب المرشدين السياحيين: الموسم المقبل سيشهد إقبالا كبيرا على الغردقة
حسن النحلة
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داليا الحسين
 
عقب حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، على عودة مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مكان سياحي في العالم، قائلًا: "مؤشر إيجابي لعودة السياحة بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ من أهم مدن السياحة الشاطئية في مصر، ولديها عوامل جزب لكل السائحين حول العالم.

وأضاف "النحلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من مصر" المذاع على الفضائية المصرية، مساء السبت، أن المؤشرات تقول إن الموسم المقبل سيشهد إقبالا كبيرا على الغردقة من أوروبا الشرقية وبولندا والمجر وصربيا، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لضم جراح القطاع السياحي الذي تألم بشكل كبير الأعوام الماضية.
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