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"التموين": 4 مليارات جنيه استثمارات في الإسكندرية قريبا

الأحد 20/مايو/2018 - 02:13 ص
التموين: 4 مليارات جنيه استثمارات في الإسكندرية قريبا
إبراهيم عشماوي
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دعاء عبد الحليم
 
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن لدى الجهاز العديد من الفرص الاستثمارية أبرزها في منطقة "مرغم" بالعجمي في الإسكندرية لإقامة أكبر منطقة لوجيستية في محافظة ساحلية، وذلك على مساحة 50 فدانًا لخدمة أكبر عدد من المراكز، بإجمالي استثمارات تصل لـ4 مليارات جنيه، وتوفر حوالي 120 ألف فرصة عمل، وستكون فرصة جاذبة للمستثمرين.

وأعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ"الفجر"، أنه من المقرر توقيع بروتوكول لإقامة عدد من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية وأسواق حديثة في محافظتي الشرقية والسويس الأسبوع المقبل، بواقع 40 فدانًا بالشرقية و30 فدانًا في السويس، وهذا البروتوكول سيتم تنفيذه بنظام الشراكة، بحيث تكون المحافظة هي المالكة للأرض، وجهاز التنمية هو المسوق والمروج والمعني بتوفير إجراءات الطرح وتوصيل المرافق للأراضي.
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