أبرز أخبار التوك شو السبت 19/5/2018: توقعات الأرصاد وأزمة مصر والسودان
الأحد 20/مايو/2018 - 04:06 ص
ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
توصيلة مجاني.. هدية سائق ميكروباص للركاب في رمضان (فيديو)
قام مواطن مصري يدعى مصطفى علام، بتعليق لافتة مكتوب عليها "كل عام وأنتم بخير التوصيلة اليوم بدون مقابل"، حيث يعمل "مصطفى" سائق ميكروباص وكانت هذه التوصيلة المجاني هديته للركاب في رمضان.
"الأرصاد": ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)
قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن القاهرة ومحافظات الوجه البحري والطرق الساحلية تشهد شبورة مائية كثيفة ولكنها تنقشع مع مرور الوقت، متابعا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.
أحمد موسى: مسلسل أبوعمر المصري أثار مشكلة سياسية ودبلوماسية مع السودان
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل أبو عمر المصري أثار مشكلة سياسية ودبلوماسية مع السودان، منوها أن السودان استدعى السفير المصري احتجاجا على المسلسل.
ناقد فني: مسلسل "كلبش" حقق نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"
قال الناقد الفني محمد حبوشة إن مسلسل كلبش حقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، مؤكدا أنه لابد من وجود أعمال درامية تشيد ببطولات رجال القوات المسلحة والشرطة.
نشأت الديهي: محمد بديع تتلمذ على يد أمير جماعة التكفير
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، قال في كتابة "سر المعبد" الذي صدر عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن القيادي الإخواني محمد بديع ومحمود عزت هم تلاميذ الراحل شكري أحمد مصطفى، أمير جماعة التكفير والهجرة.
سمير صبري: "ندمان على طلاق زوجتي الإنجليزية"
أعرب الفنان سمير صبري، عن ندمه لطلاق زوجته الإنجليزية وتركها تغادر مصر وبصحبتها نجله الوحيد، متابعًا: "كانت دائمة الإعتراض على طبيعة عملي كفنان".
بسنت فهمي: المواطنون سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة
قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن المواطنين سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة على أرض الواقع لبناء اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة التضخم سيتبعها إنخفاض في الأسعار.
"حجازي": قرار "السيسي" بفتح معبر رفح طوال رمضان يعزز صمود الفلسطنيين ضد العدوان الإسرائيلي
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات المصرية الأردنية في القضية الفلسطينية هامة للغاية لتخفيف الضغط على الفلسطينيين، لافتًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح طيلة شهر رمضان يعزز صمود الفلسطنيين ضد العدوان الإسرائيلي.
بسمة وهبة لـ سمير صبري: "الناس كانت شاكة إنك ملكش في الستات".. شاهد رده
قالت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا للفنان سمير صبري حول عدم ميله للستات، قائلة: "الناس كانت شاكة إن ملكش في الستات".
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