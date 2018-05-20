عاجل.. إسلام الشاطر: خالد جلال يطلب رحيل نجمي الزمالك

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، طلب رحيل الثنائي محمد الشامي وأحمد رفعت، لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن خالد جلال أكد أنه ليس في حاجة لخدمات الثنائي في الموسم الجديد، مشددا على ضرورة بيعهما للاستفادة ماديا من ورائهم وسيعقد "جلال" جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، خلال أيام من أجل حسم قائمة اللاعبين الرحلين والصفقات الجديدة.

ونجح جلال في الفوز مع الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بضربات الترجيح في المباراة النهائية.