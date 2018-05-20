مي عز الدين تكتشف هوية الشخص المجهول بأحلامها في "رسايل"





شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "رسايل" ذهاب "هالة" التي تؤدي شخصيتها الفنانة مي عز الدين، برفقة زوجها طارق "خالد سليم" إلى الشركة لمعرفة هوية من أرسل لها الصندوق، ولكنها لم تتوصل لشئ، وأثناء خروجها من الشركة تشاهد إعلان عليه صورة الشاطئ والبيت التي شاهدته بالحلم وتقرر الذهاب إليه.





وأثناء ذهابها للعين السخنة، استغرقت في النوم ورأت في الحلم أنها علي الشاطئ ودخلت هذا المنزل ووجدت الصندوق ورأت الشخص المجهول الذي يظهر لها في الاحلام "أحمد حاتم" وطلبت منه تفسير ما يحدث أجابها بأن التفسير ستجده في الصندوق الأخر.