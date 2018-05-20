مي عز الدين تكتشف هوية الشخص المجهول بأحلامها في "رسايل"
شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "رسايل" ذهاب "هالة" التي تؤدي شخصيتها الفنانة مي عز الدين، برفقة زوجها طارق "خالد سليم" إلى الشركة لمعرفة هوية من أرسل لها الصندوق، ولكنها لم تتوصل لشئ، وأثناء خروجها من الشركة تشاهد إعلان عليه صورة الشاطئ والبيت التي شاهدته بالحلم وتقرر الذهاب إليه.
وأثناء ذهابها للعين السخنة، استغرقت في النوم ورأت في الحلم أنها علي الشاطئ ودخلت هذا المنزل ووجدت الصندوق ورأت الشخص المجهول الذي يظهر لها في الاحلام "أحمد حاتم" وطلبت منه تفسير ما يحدث أجابها بأن التفسير ستجده في الصندوق الأخر.
وعندما تصل إلى القرية، تسأل فرد الأمن عن صاحب هذا الشاليه فيجيبها بأنه ملك شكري الخربتلي، فتتذكر اسم الشخص الذي اصيب معها بالحادث حيث كان اسم عائلته الخربتلي أيضًا فتذهب مسرعة لتراه في المستشفى وتكتشف أنه الشخص المجهول الذي يظهر لها في الاحلام.
مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين و خالد سليم ورزان مغربي وأحمد حاتم ورامز أمير ومها أحمد وهشام إسماعيل وسليمان عيد وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وراندا البحيري ومحسن منصور ورامي فؤاد وهاجر الشرنوبي ودنيا المصري، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.