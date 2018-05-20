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الشاطر: الأهلي فى ورطة قبل مباراة المصري

الأحد 20/مايو/2018 - 12:22 ص
الشاطر: الأهلي فى ورطة قبل مباراة المصري
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن  خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، أكد أن هناك أربعة لاعبين سيتم فحصهم لتحديد إمكانية مشاركة أي منهم في لقاء اليوم، أمام المصري في ختام مباريات الدوري العام، مشيرا إلى أن طبيب القلعة الحمراء أكد أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق، يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية، بينما يشكو ميدو جابر من إصابة بشد في عضلة السمانة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن طبيب الأهلي كشف عن معاناة وليد سليمان لاعب وسط الفريق، من آلام بسيطة فى الركبة سيتم فحصها، فضلا عن شكوى محمد نجيب من آلام العضلة الضامة قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

 

وتابع: " فرص لحاق أي من الرباعي بمواجهة المصري اليوم لم تعد واضحة"، لاسيما أن الجهاز الفني يسعى لعدم المجازفة بأي لاعب يشكو من إجهاد على أن يتم التأكد من حالة كل لاعب على حدة عقب الفحص الشامل للرباعي.

المزيد عن: رياضة الأهلي في ورطة الأهلي الأخبار الرياضية إسلام الشاطر أخبار الرياضة
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