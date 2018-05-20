سليمان عبد المالك عن تشبيه "مليكة" بـ"أماكن في القلب": أنا ما بنحتش والجمهور حكم من أول حلقتين





نفى المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ما تردد مؤخرًا حول تشبيه مسلسل "مليكة" بمسلسل "أماكن في القلب" مشيرًا إلى أن قصة "أماكن في القلب" كانت تدور حول انفجار يؤدي إلى تبديل وجه شخصيتين على عكس "مليكة" لانها محاولة عودة الوجه لما كان عليه وبعد إفاقتها من العملية تشك هل هي شخصيتها أم شخصية أخرى وتظهر خلال الأحداث قصة العمل.





وأضاف عبد المالك، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الجمهور حكم من أولى الحلقات فقط على العمل، لافتًا إلى أن القصة مختلفة وخلال مسار الأحداث سيحدث العديد من الأمور المفاجأة للجمهور، أما مسلسل "أماكن في القلب" حدث الانفجار بعد ١٠حلقات.



