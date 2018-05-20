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سليمان عبد المالك عن تشبيه "مليكة" بـ"أماكن في القلب": أنا ما بنحتش والجمهور حكم من أول حلقتين

الأحد 20/مايو/2018 - 12:23 ص
سليمان عبد المالك عن تشبيه مليكة بـأماكن في القلب: أنا ما بنحتش والجمهور حكم من أول حلقتين
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يارا احمد
 


نفى المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ما تردد مؤخرًا حول تشبيه مسلسل "مليكة" بمسلسل "أماكن في القلب" مشيرًا إلى أن قصة "أماكن في القلب" كانت تدور حول انفجار يؤدي إلى تبديل وجه شخصيتين على عكس "مليكة" لانها محاولة عودة الوجه لما كان عليه وبعد إفاقتها من العملية تشك هل هي شخصيتها أم شخصية أخرى وتظهر خلال الأحداث قصة العمل.


وأضاف عبد المالك، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الجمهور حكم من أولى الحلقات فقط على العمل، لافتًا إلى أن القصة مختلفة وخلال مسار الأحداث سيحدث العديد من الأمور المفاجأة للجمهور، أما مسلسل "أماكن في القلب" حدث الانفجار بعد ١٠حلقات.


يذكر أن مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.



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