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مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 118 مترجمة للعربية الموسم الرابع على تي آر تي

الأحد 20/مايو/2018 - 12:16 ص
مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 118 مترجمة للعربية الموسم الرابع على تي آر تي
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.

 

ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.


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