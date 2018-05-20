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"رمضان لسه مجاش".. الأسعار بشارع المعز في "العلالي" (صور)

الأحد 20/مايو/2018 - 12:18 ص
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
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رشا المنسي- تصوير: نرمين فتحي
 

أضواء ساطعة وفوانيس مختلفة الأحجام والأشكال موزعة على أصقاع شارع المعز لدين الله الفاطمي، بجانب الأبخرة الفواحة التي اعتاد على نشر عبيرها أصحاب الحوانيت القديمة، لتلوح بالأجواء الرمضانية التي اختفت هذا العام مع قلة الوافدين الذين كان يعج بهم الشارع مقارنة بالأعوام الماضية "الأجواء اختلفت ومحدش حاسس بها"، كلمات عبر بها أحد بائعي الأنتيكات الكائن بالشارع من سنوات.

 


رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
عقب رفع أذان المغرب، كانت حركة المارة بالشارع الذي يحمل بين جنباته أكثر من ألف عام من الحضارة الإسلامية ليشكل وجدان شعب باعتباره أقدم شارع في العالم تزينه جواهر المعمار الإسلامي، تقل بعكس ما كان عليه خلال الشهر الفضيل، فأول أيام رمضان كان المكان يعج بالمواطنين، لاسيما فترة الإجازات؛ لكن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات كانت السبب الرئيسي في تغير الحال، هكذا أكمل أحمد السيد- اسم مستعار- بائعي أنتيكات حديثه، ليؤكد أنه كان ينتظر هذا الشهر سنويًا لأن الله يكرمه برزق وفير "الرجل خفت ومحدش بقى يزور الشارع إلا قليل.. وكأن لسه رمضان مجاش".
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)

لا يختلف حال المقاهي كثيرًا، حتى الشهير منها والتي اعتاد المواطنين التردد عليها عقب الإفطار حتى السحور، فالكراسي فارغة، والمناضد المُتراصة والمزينة بمفارش الخيامية، التي تغازل الزبائن باهتة ألوانها في عيون متترديها، مكتفين بالمكوث على أحد الأرصفة، محاولين الاستمتاع أوقاتهم بشكل آخر يتناسب مع أحوالهم الاقتصادية.

رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)

بينما فضل بعض الشباب والفتيات أخذ الصور التذكارية المختلفة، فتقول سهى محمد "كنت متعودة أفطر هنا يوم كل سنة أنا واصحابي.. واتفاجأنا بأسعار الواجبات والمشروبات واكتفينا بكسر صيامنا وتقضية اليوم ما بين المشي في الحواري الضيقة والتصوير بالساري الهندي بالرغم أن سعره ارتفع.. ولكن حاولنا نفرح على قد ايدينا".

رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)

بجلبابة الفضفاض الأبيض وسيجارة ينفث دخانها يجلس عم إبراهيم الخولي، مدير أحد المطاعم، على مكتبه وهو منهمك في قراءة دفتر كبير ملىء بالأرقام، ربما كان يحسب دخله اليومي، الذي قطعه للحديث مع أحد العاملين، ليعود مجددًا لحساباته الذي غيرت ملامح وجهه وظل عابثًا ليؤكد أن الكثير من الزبائن مجرد أن تنظر  إلى قائمة الأسعار تتركها وتنصرف غاضبين من ارتفاع الأسعار "أنا ذنبي ايه ما الحاجة غالية.. وعندي عمال فاتحة بيوت ومن بداية رمضان اللي المفروض موسم بالنسبة لينا مفيش جديد والناس بتهرب لمحالات الفول.. وفي اللي بقى يجي بعد الفطار ولو قعد بيطلب أرخص حاجة في المنيو".

رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)

أصحاب عربات حلوى "غزل البنات"، كان لهم النصيب الأكبر في توافد المواطنين عليها، لاسيما وأن أسعارها في متناول البعض ويفضلها الأطفال والكثير من الكبار، لمذاقها الجذاب وشكلها المميز، وهو ما قالها لؤي محمود الذي يقف في أحد زوايا الشارع، متفننًا في عمل الحلوى بألوان وأشكال تجذب المارة "كبير وصغير لازم يدوق".

رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
رمضان لسه مجاش.. الأسعار بشارع المعز في العلالي (صور)
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