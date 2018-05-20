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مهاجم سموحة: لم أقلد مؤمن زكريا.. وهذا سبب طردي أمام الزمالك

الأحد 20/مايو/2018 - 12:14 ص
مهاجم سموحة: لم أقلد مؤمن زكريا.. وهذا سبب طردي أمام الزمالك
سموحة
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

قال حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه لم يقصد تقليد مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي، أثناء احتفاله بهدفه الأخير أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "البعض فسر احتفالي بهدفي في نهائي الكأس، على أنه تقليد لمؤمن زكريا الذي كان يحتفل بنفس الطريقة، ولكنه كان احتفالا عاديا بالهدف الغالي".

 

واستطرد قائلا: "الحكم محمد فاروق طردني لأنني طالبته باحتساب الكرة ركلة حرة لنا ولم أتطاول عليه، وقال لي بين الشوطين أنه سيطردني فقلت سأخرج للإعلام وأقول ما حدث بيننا".

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