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خبير سياسي: قطاع الزراعة بدأ يئن بمشاكل كثيرة بسبب المياه

الأحد 20/مايو/2018 - 12:51 ص
خبير سياسي: قطاع الزراعة بدأ يئن بمشاكل كثيرة بسبب المياه
الدكتور مختار غباشي
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جهاد جمال
 
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مسألة البطالة وتقليل حدتها ليست ملموسة بسب عدم تجاوب الحكومة مع قطاعات إنتاجية كثيرة. 

وأضاف غباشي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن قطاع الزراعة بدأ يئن بالكثير من المشاكل بسبب ندرة المياه، متسائلًا: "هل الحكومة بدأت تعزز القطاع الزراعي أم لا".

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك الكثير من المدن بدأت تتحول لعشوائيات وقدرة الحكومة في مواجهة هذه المشكلة واحتوائها تكاد تكون معدومة.
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