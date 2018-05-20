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عاجل.. القبض على 4 أشخاص وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية

الأحد 20/مايو/2018 - 12:12 ص
عاجل.. القبض على 4 أشخاص وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية
قوات الأمن - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة علي مشاجرة بين عائلة الصياد وحسنين بمنطقة المشروع دائرة مركز أبوصوير، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص، بينما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

وكان اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب مشاجرة دامية بين عائلة الصياد وعائلة حسنين بمنطقة المشروع التابعة لدائرة مركز ابوصوير، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور انتقل العميد هشام مروان مامور مركز شرطة أبوصوير، والرائد احمد عبدالله رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد جمال، ومحمد إدريس معاونين المباحث، وتمكنوا من السيطرة علي المشاجرة وإلقاء القبض على 4 أشخاص، وأصيب 4 آخرين تم نقلهم الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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