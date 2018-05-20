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بث مباشر .. للحلقة 3 من مسلسل "ضد مجهول" HD

الأحد 20/مايو/2018 - 12:07 ص
بث مباشر .. للحلقة 3 من مسلسل ضد مجهول HD
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الفجر الفني
 


يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ضد مجهول" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"ضد مجهول" بطولة غادة عبدالرازق، حنان مطاوع، روجينا، ويدور مسلسل «ضد مجهول» في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى (ندى وصفى) متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.


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