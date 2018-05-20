ناصر ماهر: نعم أمتلك عروضا.. ولكن الأولوية للأهلي

قال ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه شرف كبير له أن يتم تشبيه بعبد الله السعيد لاعب الفريق المعار إلى نادي كوبيون الفنلندي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أمتلك عروض، ولكن الأولوية بالنسبة للنادي الأهلي، والذي طلب عودتي إليه مرة أخرى".

واستطرد قائلا: "تدربت مع 7 أو 8 مدربين ي آخر سنتين، وكنت أسعى لفرض نفسي على كل المدربين، ولست قلق على مستقبلي بعد رحيل حسام البدري".

وعاد ليقول: "أبو تريكة وحسام غالي ومحمد بركات مثل أعلى بالنسبة لي، وهم نجوم كبار، وأتمنى من جمهور الأهلي أن يثق فيا، وأكون عند حسن ظنهم".