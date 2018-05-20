سمير صبري: "نفسي أحاور الرئيس السيسي"

تمنى الفنان سمير صبري، محاورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعيم كوريا الشمالية، ورئيس فرنسا، الذي تزوج معلمته، التي تكبره في العمر.



واستطرد "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت: "هحاول أشرح لرئيس فرنسا إنه ميقدرش يغير آيات من القرآن الكريم".

