سمير صبري يشيد بالإعلامي أحمد موسى وصفوت الشريف لهذا السبب

أشاد الفنان سمير صبري، بالإعلامي أحمد موسى، قائلًا: "هايل وابن بلد، وبيحب بلده أوي، وأنا شخصيًا بحب استمع إليه".



ووجه "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، حديثه إلى موسى، قائلًا: "بحبك بحبك بحبك، برافو عليك".



وأشاد بصفوت الشريف، وزير الإعلام السابق، قائلًا: "كان رجلًا عظيمًا، وكان يفهم مبنى التليفزيون جيدًا، وبابه كان مفتوحًا للجميع، ومسئول عن الجميع، وفي عهده خرجت أفضل المسلسلات".

