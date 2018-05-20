سمير صبري يكشف مفاجآت جديدة في قضية مقتل سعاد حسني

كشف الفنان سمير صبري، عن أسرار جديدة في قضية مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلًا: "سعاد حسني كانت غلبانة جدًا، وتحتاج إلى توجيهات في حياتها، وكانت بحاجة جدًا إلى أب"، لافتًا إلى أن تقرير الطب الشرعي البريطاني كشف أنها تعرضت لخبطة في الجمجمة وكدمات زرقاء في أنحاء مختلفة من الجسد بدون كسر.



وتابع "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، مستنكرًا: "هل يعقل لإنسان لديه 58 عاما أن تلقي بنفسها ولم يكسر منها صباع حتى"، مشيرًا إلى أن الطبيب الشرعي المصري قال مثل ما قاله نظيره البريطاني.



وأوضح أن سعاد حسني تعرضت لاشتباك ما داخل شقتها، وعلى إثرها توفت بداخل الشقة، مضيفًا أنه وجد جوابًا بداخل غرفتها داخل المصحة بلندن من البنك الأهلي المصري بلندن، ووجد فيه أنه تم تحويل 45 ألف جنيه استرليني لها، لافتًا إلى أن كان البعض يرسل لها مساعدات بحجة شراء نسخة من فيلمها لأنها كانت عزيزة النفس، في حين أن جارتها نادية يسري قالت إن سعاد حسني تركت 4 آلاف فقط، على الرغم من أنهم كان 45 ألف جنيه، وكانت تتحدث عنها وهي تمثل أنها متأثرة، رغم عدم وجود دموع في أعينها، معقبًا: "وسلميلي على حقوق الإنسان في بريطانيا".

