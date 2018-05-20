"التجارة الداخلية": نستهدف تحقيق 120 مليون جنيه فائض في الفترة المقبلة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، أن الجهاز حقق لأول مرة فائض 35 مليون جنيه خلال العام الماضي منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف تحقيق 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.



وأضاف عشماوي، لـ"الفجر"، أن الجهاز يسعى حاليًا إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي من 17 إلى 21%، وأن تتحول الأسواق الداخلية لتصبح منظمة ومتطورة ومحققة لمزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين.

