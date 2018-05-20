سمير صبري يبكي على الهواء.. تعرف على السبب
الأحد 20/مايو/2018 - 02:25 ص
كساب أحمد
بكى الفنان سمير صبري، على الهواء، تأثرًا بالفنان الراحل نور الشريف، مؤكدًا إنه يفتقده كثيرًا، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين.
وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الراحل نور الشريف كان فنانًا رائعًا وصديقًا عزيزًا وإنسانًا جميلًا.
وأكد أن نور الشريف كان شخصًا عزيزًا عليه، وبدأ معه بدايته الفنية، متابعًا: "ماعدش فيه حد يسأل عليا".
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