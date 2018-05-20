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سمير صبري: تعرضت للاضطهاد المتعمد.. و"كانوا عايزين يخلصوا مني"

الأحد 20/مايو/2018 - 12:15 ص
سمير صبري: تعرضت للاضطهاد المتعمد.. وكانوا عايزين يخلصوا مني
الفنان سمير صبري
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كساب أحمد
 
قال الفنان سمير صبري، إنه تعرض للاضطهاد غير المتعمد، والاضطهاد المتعمد، لافتًا إلى أنه تعرض للاضطهاد المتعمد خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من قبل أحد الوزراء، أثناء برنامج "النادي الدولي"، معقبًا: "كانوا عايزين يخلصوا مني".

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أنه تعرض للاضطهاد في واقعة أخرى؛ عندما رُفع علم مصر في العريش بعد حرب 1973، موضحًا أنه قام بإجراء حوار مع طفل في هذا الوقت، وأخبره الطفل أنه يريد أن يصبح رئيس جمهورية مثل "بابا أنور السادات".

وتابع: "الوزير اعترض على هذا الحوار، وقالي إنت بتجيب طفل وتقوله عايز تبقى رئيس جمهورية كأن رئيس الجمهورية عيل".
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