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نوال الدجوي: أنشأت أول مدرسة لغات مصرية وعمري 21 عاما

الأحد 20/مايو/2018 - 12:59 ص
نوال الدجوي: أنشأت أول مدرسة لغات مصرية وعمري 21 عاما
الدكتورة نوال الدجوي
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داليا الحسين
 
روت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، ذكرياتها مع والدها وتأثيره في تكوين شخصيتها.

وقالت "الدجوي" خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن والدها كان يطبق ما تعلمه معها هي وأشقائها، وكان دائم الحوار معهم، مشيرة إلى أنه كان يكتشف قدراتها لتوجيهها.

وتابعت: "والدي اكتشف في حب العطاء ومحبة الآخر والقدرة على القيادة"، لافتة إلى أنها أنشأت أول مدرسة لغات مصرية وكان عمرها 21 عاما بتوجيه من والدها.
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