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شاهد.. بث مباشر للحلقة 3 من مسلسل "أرض النفاق" HD

السبت 19/مايو/2018 - 11:23 م
شاهد.. بث مباشر للحلقة 3 من مسلسل أرض النفاق HD
مسلسل أرض النفاق
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أرض النفاق" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت، وتدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.



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