نشرة الفجر الاقتصادي لليوم السبت ١٩/٥/٢٠١٨

تقدم «الفجر» نشرة اقتصادية يومية، حول عالم المال والأعمال، ترصد عددًا من الأحداث المهمة والمستجدات في الأسواق العالمية، وتشمل تحليلًا للاقتصاد العالمي وأسواقه المالية.





وفيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية والمالية:









"التنمية الصناعية": مستمرون في محاربة السماسرة وتسقيع الأراضي





قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة مستمرة في محاربة السماسرة وتسقيع الأراضي، موضحًا أنه عندما بدأ طرح مبادرة مصنعك جاهز بترخيصة وضعنا في كراسة الشروط ما يسد كافة الثغرات على السماسرة، حيث أنه لا يتملك الوحدة إلا عقب 3 سنوات من تشغيلها، ويتم سحبها في خلال عام من استلامها فى حالة عدم التشغيل وممنوع البيع أو الإيجار أو التنازل، وكلما يفتح السماسرة ثغرات نقوم بسدها.





وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن وزارة الصناعة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعى التى استغرقت جهد أكثر من عام لإعدادها من أكثر من 200 باحث على الأرض عملوا مسح كامل مكتبياً وفنياً وميدانياً، لإظهار الفجوات في سلاسل التوريد، والتى هناك احتياج محلى لها لكى اوقف استيرادها، وما الصناعات التى لدى فيها ميزة تنافسية يمكن أن أصنعها وأصدرها من ناحية الجودة والسعر؟ لكى نبدأ فيها.





وأوضح أن من أول المشروعات التى تمت وفقاً للخريطة الاستثمارية مشروع ميرغم لصناعات البلاستيك بالإسكندرية حيث وضعناه وسط الصناعات الأساسية المغذية له، وعملنا اتفاق مع أكبر شركة انتاج للمواد الخام قامت بعمل معرض لمنتجاتها وسط الورش وبأسعار مخفضة لكى تساعد اللصناعات اصغيرة والمتوسطة ونعمل حالياً على الامتداد الخاص بمشروع مرغم حالياً.









أمريكا والصين تتفقان على زيادة التعاون التجاري لخفض العجز









قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والصين يوم السبت إن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة.





وجاء في البيان ”هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع“.





وتابع البيان ”ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى“.





جاء البيان في ختام محادثات استمرت يومي الخميس والجمعة بين البلدين شارك فيها عدد من الوزراء الأمريكيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.













6 خطوات لـلحصول على خدمات الحكومة عبر المحمول









نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافًا يوضح خطوات الحصول علي خدمات المحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول .









تعرف علي دعم الدولة للمنتج المحلي في العقود الحكومية

بعد موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية حيث يسهم القانون في ايجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، وذلك لضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .









الدولار يرتفع 17 قرشًا خلال اسبوعين.. واقتصاديون يكشفون الأسباب







شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات جديدة ، فمنذ بداية الأسبوع الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم بلغت الزيادة حوالي17 قرشًا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .



وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى الإقبال على استيراد السلع الاستهلاكية والتي يعتمد عليها المواطنون بصورة أساسية احتفالاً بالشهر المعظم.



من جانبها أكدت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، أن ارتفاع الدولار طبيعي في مستهل الشهر الكريم حيث شهدت الفترة السابقة طلبًا مكثفًا علي الدولار من جانب المستوردين للسلع الرمضانية ، بالإضافة إلى رواج موسم العمرة واحتياجهم للدولار.



وأضافت السويفى لـ "الفجر"، أن من أسباب ارتفاع الدولار أيضا خروج المستثمر الأجنبي من الأسواق الناشئة بشكل عام مع ارتفاع الدولار عالميا و التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في امريكا في شهر يونيو المقبل.



وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا جديدا بتعاملات اليوم السبت، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك، مقارنة بمستواه امس بفرق قرش واحد.



وارتفع سعر صرف الدولار في بنكي مصر والأهلي إلى 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع ، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع ، وكذلك ارتفعت بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.80 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار في بنك البركة فرق بقيمة 7 قروش ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.



فيما خفّض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشًا واحدًا ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، بتعاملات اليوم المسائية مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.



