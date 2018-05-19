نشرة الفجر الاقتصادي لليوم السبت ١٩/٥/٢٠١٨
تقدم «الفجر» نشرة اقتصادية يومية، حول عالم المال والأعمال، ترصد عددًا من الأحداث المهمة والمستجدات في الأسواق العالمية، وتشمل تحليلًا للاقتصاد العالمي وأسواقه المالية.
وفيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية والمالية:
"التنمية الصناعية": مستمرون في محاربة السماسرة وتسقيع الأراضي
قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة مستمرة في محاربة السماسرة وتسقيع الأراضي، موضحًا أنه عندما بدأ طرح مبادرة مصنعك جاهز بترخيصة وضعنا في كراسة الشروط ما يسد كافة الثغرات على السماسرة، حيث أنه لا يتملك الوحدة إلا عقب 3 سنوات من تشغيلها، ويتم سحبها في خلال عام من استلامها فى حالة عدم التشغيل وممنوع البيع أو الإيجار أو التنازل، وكلما يفتح السماسرة ثغرات نقوم بسدها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن وزارة الصناعة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعى التى استغرقت جهد أكثر من عام لإعدادها من أكثر من 200 باحث على الأرض عملوا مسح كامل مكتبياً وفنياً وميدانياً، لإظهار الفجوات في سلاسل التوريد، والتى هناك احتياج محلى لها لكى اوقف استيرادها، وما الصناعات التى لدى فيها ميزة تنافسية يمكن أن أصنعها وأصدرها من ناحية الجودة والسعر؟ لكى نبدأ فيها.
وأوضح أن من أول المشروعات التى تمت وفقاً للخريطة الاستثمارية مشروع ميرغم لصناعات البلاستيك بالإسكندرية حيث وضعناه وسط الصناعات الأساسية المغذية له، وعملنا اتفاق مع أكبر شركة انتاج للمواد الخام قامت بعمل معرض لمنتجاتها وسط الورش وبأسعار مخفضة لكى تساعد اللصناعات اصغيرة والمتوسطة ونعمل حالياً على الامتداد الخاص بمشروع مرغم حالياً.
أمريكا والصين تتفقان على زيادة التعاون التجاري لخفض العجز
قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والصين يوم السبت إن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة.
وجاء في البيان ”هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع“.
وتابع البيان ”ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى“.
جاء البيان في ختام محادثات استمرت يومي الخميس والجمعة بين البلدين شارك فيها عدد من الوزراء الأمريكيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.
6 خطوات لـلحصول على خدمات الحكومة عبر المحمول
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافًا يوضح خطوات الحصول علي خدمات المحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول .
تعرف علي دعم الدولة للمنتج المحلي في العقود الحكومية
إيران: لا نتوقع انخفاض صادرات النفط إذا أنقذ الأوروبيون الاتفاق النووي
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق.
وقال زنغنه للصحفيين بعد اجتماع مع ميجيل أرياس كانتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ”عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج أوبك إلى إجماع... أعتقد أنه إذا ساعدنا الاتحاد الأوروبي... معدل صادراتنا النفطية لن يتغير“.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار ترامب في الثامن من مايو أيار إن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وتحويلات مع بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي رفع عقوبات اقتصادية دولية عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي. وتعتبر أوروبا الاتفاق عنصرا مهما في الأمن الدولي.
وخلال الجولة السابقة من العقوبات انخفضت إمدادات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل يوميا لكن إيران عادت كمصدر كبير للنفط بعد رفع العقوبات عنها في 2016.
وقال زنغنه للصحفيين ”لا أشك في أن تلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وتتعدى حدودها سيكون لها تأثير على الاستثمارات (الأجنبية) في إيران... لن توقفنا لكنها ستقلل معدل النمو“.