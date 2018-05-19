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حيرة في الزمالك من باسم مرسي و"جلال" يحسم مصيره

السبت 19/مايو/2018 - 11:23 م
حيرة في الزمالك من باسم مرسي وجلال يحسم مصيره
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هاني عصام
 

تسود حالة من الإنقسام بين مسئولي نادي الزمالك حول مصير باسم مرسي مهاجم الفريق ورحيله عن الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر داخل المجلس بأنهم لم يحسموا موقفهم بعد وسط وجود آراء رافضة لرحيله بسبب النقص العددي الموجود في صفوف الفريق وقلة عدد المهاجمين.

في الوقت الذي يؤيد فريق آخر رحيل باسم مرسي بسبب تراجع مستواه وعدم جدوى بقائه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة ليتركوا الملف إلى خالد جلال المدير الفني.
المزيد عن: كورة كرة رياضة باسم مرسي الزمالك
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