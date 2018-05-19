عاجل.. محمد صلاح يفاجئ جمهوره قبل مواجهة ريال مدريد

أعلن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، جاهزيته لمباراة ريال مدريد الإسباني، التي ستقام يوم السبت 26 مايو المقبل، وذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر "صلاح" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه مشاركًا في الحصة التدريبية خلال المعسكر الحالي، الذي يجريه ليفربول بقيادة يورجن كلوب، في مدينة مارابيا الإسبانية.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في نهائي الشامبيونزليج، في العاصمة الأوكرانية "كييف" يوم 26 مايو المقبل.