اليوم.. "رمضان بعيونهم" يستعرض عادات وتقاليد ليبيا في شهر رمضان

تستعرض اليوم الأحد شاشة قناة "الناس" عادات وتقاليد المسلمين في ليبيا فى شهر رمضان الكريم وذلك في السادسة إلا ثلث عصرًا في حلقة جديدة من حلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والمذيع على الكشوطى، ويستضيف الكشوطي ضيف من ليبيا للتعرض علي أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية في الشهر الكريم وبين عادات وتقاليد أهل ليبيا.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين فى دول العالم، حيث يستضيف البرنامج فى كل يوم ضيفا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر، حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم على الكشوطى، ومن إخراج أحمد الجناينى ويرأس تحريره الكاتب الصحفى صبحى مجاهد، وتحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة، والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفنى والتنفيذى للقناة، وكوافير حسن جراند، وناصر سيد، وستايلست رفعت عبد الحكم ومحمود حافظ.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة فى عام 2015 على تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الأزهرى والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.