نجم برشلونة يقترب من مزاملة محمد صلاح

أكدت تقارير إسبانية أن إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، يفكر جديًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشارت صحيفة "دون بالون" إلى أن الكرواتي الدولي يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف وذلك وسط اهتمام من ليفربول ومانشستر يونايتد.

زعمت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش طلب من إدارة برشلونة عدم التعاقد مع لاعب خط وسط هذا الصيف وإلا سيترك النادي.

وقالت "دون بالون" أن ليونيل ميسي طلب من إدارة البارسا الإبقاء على راكيتيتش لإنه جزء أساسي من مستقبل الفريق ومن الغباء بيع اللاعب.

جدير بالذكر فأن الكرواتي الدولي قد انتقل في يونيو 2014 إلى نادي برشلونة الإسباني بمبلغ 18 مليون يورو قادمًا من فريق إشبيلية.