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الزمالك يغلق باب رحيل "أبو الفتوح"

السبت 19/مايو/2018 - 11:18 م
الزمالك يغلق باب رحيل أبو الفتوح
أحمد أبو الفتوح
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هاني عصام
 

استقر مسئولو نادي الزمالك على بقاء أحمد أبو الفتوح في الموسم القادم مع الفريق، وغلق الباب على رحيله وذلك بعد العروض التي وصلت لهم من بعض أندية الدوري.

 

وجاء قرار مسئولي الزمالك ببقاء اللاعب بسبب النقص العددي في الجبهة اليسرى، وتأكد رحيل السوري مؤيد العجان، كما أنه وحال التعاقد مع ظهير أيسر جديد فلن يتمكنوا من الإعتماد عليه بمفرده طوال الموسم وضرورة تواجد لاعب بديل.

 

ويبحث مسئولو الزمالك حاليًا التعاقد مع محمد عبد الشافي لاعب فريق الفتح السعودي أو محمد حمدي لاعب فريق المصري البورسعيدي.

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